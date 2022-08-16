16 Ağustos 2022 Salı, 12:50

Gelenek Dergisi, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi'nin kurucularından olan, son olarak Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik görevinde bulunan Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi.

74 yaşındaki Çulhaoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.



BirGün gazetesi ve Sol Haber Portalı'nda yazıları yayımlanan Metin Çulhaoğlu, son olarak İleri Haber Portalı'nda yazılar yazıyordu. Çulhaoğlu "Tarih Türkiye Sosyalizm" ve "Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu"nun da aralarında olduğu çok sayıda kitaba ve makaleye imza atmıştı.

Çulhaoğlu'nun ölümü üzerine Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizde Marksizme birbirinden değerli katkılar sunan, ömrünü devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış, hareketimizin fikri öncüsü Metin Çulhaoğlu yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfının başı sağolsun. Sözümüz devrim olacak!"