Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi
Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, Türkiye İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Metin Çulhaoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.
Gelenek Dergisi, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi'nin kurucularından olan, son olarak Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik görevinde bulunan Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi.
74 yaşındaki Çulhaoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
BirGün gazetesi ve Sol Haber Portalı'nda yazıları yayımlanan Metin Çulhaoğlu, son olarak İleri Haber Portalı'nda yazılar yazıyordu. Çulhaoğlu "Tarih Türkiye Sosyalizm" ve "Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu"nun da aralarında olduğu çok sayıda kitaba ve makaleye imza atmıştı.
Çulhaoğlu'nun ölümü üzerine Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemizde Marksizme birbirinden değerli katkılar sunan, ömrünü devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış, hareketimizin fikri öncüsü Metin Çulhaoğlu yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfının başı sağolsun. Sözümüz devrim olacak!"
Video Haberler
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi
- Müdürlükten açığı gizleme çabası