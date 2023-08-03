Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:26

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:26

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, 'değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini belirtti. "CHP'de şu anda bir oligarşi var" açıklamasıyla kimi işaret ettiği de sorulan Murat Karayalçın "Genel merkezin tümü" dedi. Yurttaşlar, Murat Karayalçın'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Murat Karayalçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Karayalçın hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın, 26 Ekim 1943 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Ailesi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünden olan Murat Karayalçın'ın çocukluğu Samsun'da geçti. Karayalçın ilk öğrenimine Samsun'da başladı ailesinin Ankara'ya yerleşmesi ile Ankara'da tamamladı. İlk ve Orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda, Lise öğrenimini ise Ankara Gazi Lisesinde yaptı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden 1968 yılında; Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi'nden 'Kalkınma Ekonomisi' dalında yüksek lisans derecesi alarak 1977 yılında mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliğinin (Kent-Koop) kurucuları arasında yer alan Karayalçın, Kent-Koop'ta sırasıyla mali sekreterlik, genel sekreterlik ve 1981'den 1991 yılına kadar da Genel Başkanlık görevlerini üstlendi.

Karayalçın, 1986-1987 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği, 1988-1996 yılları arasında ise Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Konut Kooperatifleri Komitesinde Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Kurulduğu tarih olan 1988 yılından 1993 yılı Eylül ayına kadar olan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Genel Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Ankara şehir yerleşiminin rahatlamasını sağlamak amacıyla öncülüğünü yaptığı uydukent projesi 'Batıkent Projesi'nin Birleşmiş Milletler'in Dünya Konut Yılı nedeniyle açtığı proje yarışmasında birinciliği kazanması üzerine ödülünü 1986 yılı Kasım ayında Londra’da İngiliz Veliaht Prens Charles’dan alan Karayalçın, aynı yıl Nokta Dergisi tarafından yılın iş adamı seçildi. 1987 ve 1991 yıllarında Türkiye'nin dış tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Ödülüne, 1993 yılında da Fransız Hükûmeti tarafından Légion d'honneur şövalye nişanına layık görüldü.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE SİYASİ YAŞAMI

Gençlik yıllarında Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nde yer aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik yıllarında sağ öğrencilerin kurduğu Hür Düşünce Kulübü'nde yer aldı. Aynı grubun içerisinde daha sonra rakibi olacak Melih Gökçek'de bulunuyordu. Ağabeyi olan Okay Karayalçın (1939-2023) bu dönemlerde başbakan yardımcılığı yapıyordu.

26 Mart 1989 yerel seçimleri'inde SHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini SHP'nin 11 Eylül 1993'te yapılan 4. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilmesine kadar sürdürdü. 50. Hükümette önce Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı ardından Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı, SHP-CHP birleşmesi için Şubat 1995’de genel başkanlıktan, Mart 1995’te de Hükûmetten ayrıldı. 20. Dönemde CHP Samsun Milletvekili ve TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

18 Nisan seçimleri'nde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu fakat kazanamadı. 2001 yılında Erdal İnönü’nün ardından CHP’den istifa etti. 2002 yılında Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin (SHP) kuruluşunda yer alan Karayalçın, 28 Mart 2004 yerel seçimleri'nde sol partilerin yerel seçimlerde yaptıkları geniş tabanlı ittifakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu, ancak seçilemedi. 3 Aralık 2008 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü ve 29 Mart 2009 yerel seçimleri'nde CHP'den yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu, ancak kazanamadı.

2000-2001 ve 2012-2014 yılları arasında CHP Parti Meclisi'nde yer aldı. 17 Aralık 2014 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığına atandı. Aralık 2015'te bu görevden ayrıldı.

2016 Ocak ayında yapılan 35. CHP Olağan Kurultayında Divan Başkanlığı yapan Karayalçın; 2017-2020 yılları arasında CHP temsilcisi olarak Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Karayalçın, halen CHP Dış Siyaset Danışma Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

MURAT KARAYALÇIN ÖZEL HAYATI

Murat Karayalçın, Neşe Karayalçın ile evli olup, bir erkek çocuğu babasıdır.