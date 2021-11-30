Metin Gürcan davasında savcı belge mi sızdırıyor?

30 Kasım 2021 Salı, 18:48

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, sosyal medya hesabından 26 Kasım'da saat 6.12'de paylaşımda bulundu. 1998-2014 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde farklı birimlerinde çalışan ve yüzbaşı rütbesiyle emekli olan Gürcan, hakkında siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alındığını açıkladı. Evi sabahın erken saatlerinde basılan Gürcan paylaşımında, "Polisler evde… Arama yapıyorlar. Şok oldum" dedi.

Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınmıştı ancak hakkındaki siyasi casusluk soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. İstanbul'daki işlemleri tamamlanan Gürcan, Ankara'ya götürüldü. Ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.

"CASUSULUK SUÇLAMASI VAR FAKAT GİZLİ BELGE TEMİNİ YOK!"

TSK'den emekli olduktan sonra güvenlik, dış politika ve jeo-strateji alanında çalışmalara imza atan Gürcan buradaki ifadesinde casusluk yapmadığını, herhangi bir gizli bilgi-belgeye sahip olmadığını, 2019 yılında beri danışmanlık verdiği kişilere diplomatik tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Gürcan, soruşturmayı yürüten Savcı Muhammet Ali Korkmaz tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı. Ancak DEVA Partisi avukatları, casusluk suçlamasıyla tutuklanan Gürcan'ın dosyasında gizli bilgi temini ile ilgili herhangi bir saptamanın olmadığına dikkat çekti

"SAVCI GİZLİLİK KARARI OLAN DOSYADAN BELGE SIZDIRDI"

Gürcan'ın siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından dosyada yer alan görüntüler ve ifadeler eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında olduğu Turkuvaz Medya'ya bağlı Sabah gazetesi tarafından yayımlandı. Yayımlananlar arasında, Metin Gürcan'ın Ankara'da bir kafede buluştuğu yabancı diplomatla görüşmesi ve kendisinden zarf aldığına dair görüntüler de vardı.

Cumhuriyet'e bilgi veren Metin Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, müvekkillerinin tutuklama kararının dahi ilk önce Sabah gazetesine verildiğini söyledi. Şahin, Sabah gazetesi tarafından yayımlanan ve gizlilik kararı olan casusluk dosyasındaki fotoğraflar için "O görüntüler bizde bile yok, savcıdan talep ettik fakat gizlilik olduğu için vermediler. Bize bile vermediler ama onlara verdiler" dedi. Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şahin, müvekkillerinin cezaevinde karantinada olduğunu söyledi.

Avukat Şahin ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gürcan hakkında teknik takipten 8 ay sonra operasyon yapılmasına dikkat çekti. Şahin, "Eğer casusluk varsa neden 8 ay izin verdiniz" diye sordu.