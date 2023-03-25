'Erdoğan kaybederse Türkiye'ye saldırılar başlayacak' diyen Metin Külünk alay konusu oldu

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimi kaybetmesi durumunda Türkiye’ye yönelik saldırıların başlayacağını, saldırıları ise ABD’nin planlayabileceğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:48
'Erdoğan kaybederse Türkiye'ye saldırılar başlayacak' diyen Metin Külünk alay konusu oldu
Abone Ol google-news

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçime odaklanırken Cumhur İttifakı’nı destekleyen sayısız sosyal medya hesabının yanı sıra siyasi figürler de gerilimi artıracak paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Son olarak eski AKP’li milletvekili Metin Külünk, seçimi Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda Türkiye’ye yönelik saldırıların başlayacağını ve bunu ABD’nin planladığını ileri sürdüğü bir ileti paylaştı. 

Bir gazetede yazılar yazan ve genellikle iktidar lehine paylaştığı sosyal medya iletileriyle tanınan İbrahim Karagül’ün paylaşımını alıntılayan Külünk, “Kılıçdaroğlu seçilirse; Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye saldırı başlayacak. İran ve Ermenistan Azerbaycan’a saldıracak. Türk askeri Libya ve Suriye’den çıkarılacak. Türkiye Rusya ile açık savaşa sürülecek. Siz hala seçim zannedin! ABD’nin bütün planı bu. Hazırlıklar ortada” ifadelerini kullandı. 

Twitter kullanıcıları iletinin ilk çıkış kaynağı olan İbrahim Karagül ve Metin Külünk’e tepki gösterdi. 

Bir yurttaş “Bu plan da sana kadar sızdı dimi ibrahimmm” tiviti ile  Karagül’ü tiye alırken, bir başka yurttaş dezenformasyon amaçlı bilgi yayan Karagül hakkında işlem yapılması gerektiğine dikkat çekti.

 


Erdoğan Metin Külünk 14 Mayıs

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan yine ağzını bozdu, seçim mesajı verdi: 'Tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda'

Son dakika... Erdoğan yine ağzını bozdu, seçim mesajı verdi: 'Tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda'
Seçim öncesi 'asgari ücrete zam gündemde' iddiası: Tahminler ortaya çıktı

Seçim öncesi 'asgari ücrete zam gündemde' iddiası: Tahminler ortaya çıktı
Emek ve Özgürlük İttifakı seçim protokolünü YSK'ye sundu

Emek ve Özgürlük İttifakı seçim protokolünü YSK'ye sundu

En Çok Okunan Haberler