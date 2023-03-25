'Erdoğan kaybederse Türkiye'ye saldırılar başlayacak' diyen Metin Külünk alay konusu oldu
Eski AKP milletvekili Metin Külünk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimi kaybetmesi durumunda Türkiye’ye yönelik saldırıların başlayacağını, saldırıları ise ABD’nin planlayabileceğini öne sürdü.
Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçime odaklanırken Cumhur İttifakı’nı destekleyen sayısız sosyal medya hesabının yanı sıra siyasi figürler de gerilimi artıracak paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.
Son olarak eski AKP’li milletvekili Metin Külünk, seçimi Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda Türkiye’ye yönelik saldırıların başlayacağını ve bunu ABD’nin planladığını ileri sürdüğü bir ileti paylaştı.
Bir gazetede yazılar yazan ve genellikle iktidar lehine paylaştığı sosyal medya iletileriyle tanınan İbrahim Karagül’ün paylaşımını alıntılayan Külünk, “Kılıçdaroğlu seçilirse; Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye saldırı başlayacak. İran ve Ermenistan Azerbaycan’a saldıracak. Türk askeri Libya ve Suriye’den çıkarılacak. Türkiye Rusya ile açık savaşa sürülecek. Siz hala seçim zannedin! ABD’nin bütün planı bu. Hazırlıklar ortada” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu seçilirse;— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 24, 2023
Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye saldırı başlayacak.
İran ve Ermenistan Azerbaycan’a saldıracak.
Türk askeri Libya ve Suriye’den çıkarılacak.
Türkiye Rusya ile açık savaşa sürülecek.
Siz hala seçim zannedin!
ABD’nin bütün planı bu.
Hazırlıklar ortada. https://t.co/dcFUMryEEk
Twitter kullanıcıları iletinin ilk çıkış kaynağı olan İbrahim Karagül ve Metin Külünk’e tepki gösterdi.
Bir yurttaş “Bu plan da sana kadar sızdı dimi ibrahimmm” tiviti ile Karagül’ü tiye alırken, bir başka yurttaş dezenformasyon amaçlı bilgi yayan Karagül hakkında işlem yapılması gerektiğine dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- Muharrem İnce, CHP'lileri hedef aldı
- İlaç krizi büyüyor
- Muharrem İnce adaylığa hak kazandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- 'Kusura bakmayın size de karşı dururuz'
- 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?
- İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırı!
- 'Erdoğan'la kriz' iddialarına Soylu'dan yalanlama
- 'Asgari ücrete zam' iddiası