'Erdoğan kaybederse Türkiye'ye saldırılar başlayacak' diyen Metin Külünk alay konusu oldu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:48

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 22:50

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçime odaklanırken Cumhur İttifakı’nı destekleyen sayısız sosyal medya hesabının yanı sıra siyasi figürler de gerilimi artıracak paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Son olarak eski AKP’li milletvekili Metin Külünk, seçimi Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda Türkiye’ye yönelik saldırıların başlayacağını ve bunu ABD’nin planladığını ileri sürdüğü bir ileti paylaştı.

Bir gazetede yazılar yazan ve genellikle iktidar lehine paylaştığı sosyal medya iletileriyle tanınan İbrahim Karagül’ün paylaşımını alıntılayan Külünk, “Kılıçdaroğlu seçilirse; Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye saldırı başlayacak. İran ve Ermenistan Azerbaycan’a saldıracak. Türk askeri Libya ve Suriye’den çıkarılacak. Türkiye Rusya ile açık savaşa sürülecek. Siz hala seçim zannedin! ABD’nin bütün planı bu. Hazırlıklar ortada” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu seçilirse;



Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye saldırı başlayacak.

İran ve Ermenistan Azerbaycan’a saldıracak.

Türk askeri Libya ve Suriye’den çıkarılacak.

Türkiye Rusya ile açık savaşa sürülecek.



Siz hala seçim zannedin!

ABD’nin bütün planı bu.

Hazırlıklar ortada. https://t.co/dcFUMryEEk — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 24, 2023

Twitter kullanıcıları iletinin ilk çıkış kaynağı olan İbrahim Karagül ve Metin Külünk’e tepki gösterdi.

Bir yurttaş “Bu plan da sana kadar sızdı dimi ibrahimmm” tiviti ile Karagül’ü tiye alırken, bir başka yurttaş dezenformasyon amaçlı bilgi yayan Karagül hakkında işlem yapılması gerektiğine dikkat çekti.