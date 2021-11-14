Metiner'den Fakıbaba'ya 'istifa' tepkisi: Bu açıklamalar hiç uluorta konuşulur mu?

14 Kasım 2021 Pazar, 17:31

3 dönem AKP'de milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, isim vermeden AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi.

Fakıbaba'nın geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da katıldığı bir televizyon programında "AK Parti’den istifa ettim, ikna edildim” dediği konuşması nedeniyle bir paylaşım yapan Metiner "Kendisi adına üzüldüm, zira bu şişkin ego kendisine zarar. Partimiz adına üzüldüm, bu tarz çıkışlar partiye zarar" ifadelerini kullandı.

Bu tarz sözlerin partiye zarar verdiğini kaydeden Metiner, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda tepkisini şöyle dile getirdi:

“1- 7 Haziran seçimlerinden sonraydı. Birlikte katıldığımız Haber Türk programında Ak Partili bir vekil şöyle demişti: -Cumhurbaşkanının mitingler yapması oylarımızı düşürdü. Şaşırmış ve üzülmüştüm. Sert bir dille karşılık vermek zorunda kalmıştım. Sonradan bakan yapıldı.

2- Bu zatın bugünlerde vekil sıfatıyla yaptığı açıklamaları okuduğumda üzüldüm. Kendisi adına üzüldüm, zira bu şişkin ego kendisine zarar. Partimiz adına üzüldüm, bu tarz çıkışlar partiye zarar. “İstifa ettim, kabul edilmedi” gibi açıklamalar hiç uluorta konuşulur mu?”



