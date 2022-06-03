Metropoll: 'AKP'lilerin yüzde 58'i, MHP'lilerin yüzde 75'i laik ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyor'
Metropoll'ün yaptığı araştırmaya göre seçmenin yüzde 73'ü laik ve demokratik bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.
Metropoll Araştırma son seçim anketini yayımladı. Araştırmada yurttaşlara, "Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz" sorusu yöneltildi. Buna göre yüzde 72.9 oranındaki çoğunluk laik ve demokratik bir ülkede yaşamak istediğini belirtti.
Öte yandan "muhafazakar ve otoriter bir ülkede yaşamak isteyenlerin" oranı ise yüzde 19 oldu. "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna göre dağılımda ise dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.
Ankete göre, parti tabanlarına bakıldığında, laik ve demokratik bir ülke isteyen AKP seçmeni oranı yüzde 58, MHP seçmeni oranı yüzde 75 oldu.
Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz? pic.twitter.com/0H3t05sez9— Ozer Sencar (@ozersencar1) June 3, 2022
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