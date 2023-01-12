MetroPOLL anketi: Seçmen çoğunluğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını hemen açıklamasını istiyor
MetroPOLL Araştırma'nın son anketinde katılımcılara "Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklamalı?" sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 48,3'ü "hemen açıklamalı" yanıtını verdi.
MetroPOLL araştırma şirketi, 2022'nin aralık ayında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir anket düzenledi. MetroPOLL'ün kurucusu Özer Sencar, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seçmen çoğunluğu muhalefet adayının hemen açıklanmasını istiyor." ifadelerini kullandı.
Ankete göre, katılımcıların yüzde 48,3'ü "Hemen açıklanmalı" yanıtını verirken, yüzde 40'ı "Seçim süreci başladığında" şeklinde cevap verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11,7 olarak açıklandı.
Ankete katılanların parti dağılımında ise AKP ve MHP'lilerin yüzde 60'la "Millet ittifakı adayını hemen açıklamalı" yanıtını verdiği görüldü.
Türkiye'nin Nabzı Aralık 2022: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklamalı? #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/8o8Wd6Ngsy— MetroPOLL Araştırma (@metropoll) January 12, 2023
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