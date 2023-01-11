Altılı Masa'nın iktidar formülü: 'Herkes bir bakanlık alacak'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 21:23

Güncelleme: 11.01.2023 - 21:23

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu programda özetle şu ifadeleri kullandı:

"Asla vesayet altında çalışacak bir Cumhurbaşkanını işbaşına getirmeyiz. Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki Cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.

"CUMHURBAŞKANINI TEK ADAM DURUMUNA DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

İlkesel olarak hepimiz sürecin içinde olacağız. Bugün Bahçeli-Erdoğan ilişkisi vesayet ilişkisidir. Bahçeli’nin hiçbir sorumluluğu yok ama Erdoğan’a her şeyi yaptırıyor. Bahçeli dışarıda ama Erdoğan ‘Bahçeli ne düşünüyor’ diye sürekli onu ziyaret ediyor. Sinan Ateş olayı mesela. 12 gün oldu 38 yaşında, 2 çocuk babası vatandaşımız sokak ortasında öldürüldü. Cumhurbaşkanı çıkıp da ‘Biz bu işin takipçisi olacağız’ diyemiyor. Bekir Bozdağ’ın söylemesi önemli değil. İtfaiye müdürü neden söylmemiyor da Cumhurbaşkanı ‘yangını söndüreceğiz’ diyor. Biz sorumluluğu paylaşmak adına kabinede olacağız. Cumhurbaşkanı seçip, bütünüyle onu kamuoyunun karşısına muhatap kılıp, kendimiz kenara çekilmeyeceğiz. Yetki sahibi olunca sorumluluk sahibi de olunur. Cumhurbaşkanını tek adam durumuna düşürmeyeceğiz.

"HERKES BİR BAKANLIK ALACAK"

Meclis’te 360’ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak."