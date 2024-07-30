MetroPOLL Araştırma'dan Erdoğan'ı üzecek anket: 22 yıldır ilk kez!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:45

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:46

MetroPOLL Araştırma Direktörü Özer Sencar, kurumunun yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

Halk TV'ye konuk olan Sencar, araştırmalarına göre AKP'nin en düşük oy oranına gerilediğini ve birinci parti olan CHP'nin yaklaşık 7.5 puan gerisine düştüğünü söyledi.

"AKP'Yİ CHP BİLE KURTARAMAZ"

AKP'nin bir ayda 6 puan gerilediğini belirten Sencar, "CHP şu an AKP’den 7 puan önde. Temmuz ayında ücretliler beklenti içindeydi hiçbir şey alamadılar. Her 100 kişiden 81’i ‘Ekonomi kötü yönetiliyor’ diyor. Ekonomi böyle giderse AKP'yi CHP bile kurtaramaz" dedi.

Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin oyu yüzde 23.5, AKP'nin oyu ise yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP'nin oyu yüzde 33.8, AKP'nin oyu yüzde 26.1 olarak hesaplandı.

FARK 0.4 PUANDI

Şirketin haziran ayında yaptığı araştırmada CHP, AKP'nin yalnızca 0.4 puan önündeydi. Haziran anketiyle kıyaslandığında CHP oyunu 1 puan artırırken AKP ise 6.3 puan kaybetti.