Mevcudu yetmedi! AKP'den sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:05

Güncelleme: 29.09.2024 - 13:06

AKP’nin son yapılan Strateji Kurulu Toplantısı’nda sosyal medyaya yeni bir düzenleme getirilmesi konusunun üzerinde durulduğu belirtildi. Buna göre AKP kurmayları, "sosyal medya platformlarında dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımın giderek arttığını" düşünüyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, toplantıda yapılan değerlendirmede “Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğru olmayan bir bilgi veya haber, doğru olandan 120 kat daha hızlı yayılıyor. Bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıp, doğrusuna ilişkin açıklama veya paylaşımlarla kimse ilgilenmiyor. Yalan bilgi binlerce görüntülenme alıyor, hızla yayılıyor. Doğru olmadığı ortaya çıksa bile, iş işten geçmiş oluyor. Yalanın yayılma hızı ile doğrunun yayılma hızı arasında kat kat fark var. Yalan bilgi 100 tıklanıyorsa, doğru bilgi 7-8 tık alıyor” ifadeleri kullanıldı.

AKP kurmayları, "sosyal medyada ‘sanal yargı ve infaz sistemi’ kurulduğunu, her gün onlarca kişinin itibar suikastına uğradığını belirterek önümüzdeki süreçte uzmanların da dinleneceğini ve bu konularda bir çalışma yapılacağını" kaydetti.

MEVCUT YASA YETMEDİ

Türkiye'de sosyal medya platformları ile kullanıcıları hali hazırda kıskaca alan bir yasa bulunuyor. 18 Ekim 2022'de, 'dezenformasyon yasası' olarak anılan ve muhalefetin büyük tepkisine rağmen Cumhur İttifakı'nın 2022 Ekim ayında TBMM’deki sayısal çoğunluğuyla kabul edilen yasa yürürlüğe girmişti. Yasanın daha birinci yılında en az 26 gözaltına alındı, tutuklandı ve yargılandı.

Yasa kapsamında soruşturma açılan gazetecilerden bazıları birden fazla kez soruşturma geçirdi. 5 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteci de yargılandı.

Soruşturma açılan, ifadeye çağrılan, gözaltına alınan ya da yargılanan gazetecilerden 9’u 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yaptığı haberler ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef oldu.