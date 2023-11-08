Son dakika haberi... AYM'den 'dezenformasyon yasası'nın iptal talebine ret

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen, 'dezenformasyon yasası'nın iptal talebi oy çokluğu ile reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:10
Son dakika haberi... AYM'den 'dezenformasyon yasası'nın iptal talebine ret
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Anayasa Mahkemesi, "Sansür Yasası" olarak bilinen Dezenformasyon Yasası’nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezası verilmesini öngören maddesinin iptali talebini oyçokluğu ile reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, ilgili yasa için Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

 


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