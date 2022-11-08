Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'vize' açıklaması

08 Kasım 2022 Salı, 21:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Suriye ile siyasi düzeyde herhangi bir planlanmış görüşmenin olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Bu konuda da hep birlikte mücadele etmemiz lazım. ABD’ye gerekli uyarıları yaptık. Son zamanlarda daha dengeli açıklamalar yapmaya başladılar ama bu yetmez. Bununla tatmin olmamız mümkün değil” diye konuştu.

VİZE AÇIKLAMASI

Vize krizine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “Vize sorunu hepimizin sorunu. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu vizeyi geciktiren ülkelerin hangisine açıkça eleştiri yaptınız? Burada bizi suçlamaya kalkıyorsunuz. Sürekli görüşüyorsunuz, kaç defa baskı yaptınız? Kaç defa bizim çabalarımıza destek verdiniz. Bir sürü temaslarda bulunduk. Bakanlarla görüştük. En sonunda tüm büyükelçileri Bakanlığımıza (Bakan Yardımcısı) Sedat (Önal) bey ve (Bakan Yardımcısı) Faruk (Kaymakcı) bey çağırdılar. Gerekli uyarıları yaptılar ve gereğini de yapacağımızı kendilerine söylediler. Nitekim ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı ama yetmez” açıklamasında bulundu.

RUSYAN'NIN TÜRKİYE'YE KURACAĞI GAZ MERKEZİ

Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye ‘gaz merkezi’ kurulması önerisi konusunda ise, “Ben burada bir tehdit görmüyorum. Bu teklifin hedefi Avrupa piyasaları. Biz şu anda yüzde 60’tan yüzde 40’a 44’e düştük Rusya’ya bağımlılıkta. Çünkü çeşitliliğimizi artıyoruz. Fiyatların oluşması için Türkiye bir merkez olma özelliğini zaten kazanmış. Avrupa’dan bir talep yoksa zaten bir boru hattı inşa etmesinin zaten bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

“Hiç vatandaşlardan bu sene gaz kesintisi olacak, bu sene gazımız elektriğimiz olmayacak diye evet fiyatlardan şikayet ediyorlar ama bir endişe getiren duydunuz mu?” diye soran Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Gazım yok diye bir endişesi var mı? Bu nedendir biliyor musunuz? Yıllarca izlediğimiz akıllı stratejik politikaların bir neticesidir. Avrupa’da 19’a 20’ye sabitledir sayın (HDP İstanbul Milletvekili Garo) Paylan. Çünkü tasarruf etmek zorunda sıkıntı var. Bu sene çözüm bulamazlarsa rezervleriyle kışı geçirirler ama gelecek sene daha büyük sıkıntı var. Biz Türkiye olarak sadece kendimizi düşünmüyoruz.”

F-35 konusunda bir şey söylemenin zor olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, F-16 konusunda görüşmelerin sıkıntısız devam ettiğini bildirdi.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Osman Kavala konusunda sorulan soruya ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu, “Mahkeme teknik olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını uygulamıştır. Diğer suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. O suçlamalardan dolayı da bir hüküm yemiştir. İç hukuk yolu işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir” dedi.