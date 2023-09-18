'Mezhep hamlesi': Ali Erbaş ile İran Büyükelçisi Zadeh görüştü!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

İran Büyükelçiliği, önceki gün Büyükelçi Muhammed Hassan Habibullah Zadeh ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görüştüğünü duyurdu. Diyanet’in paylaşmadığı görüşmede, “İslam dünyasına ait meseleler ve iki ülke arasında dini işbirliklerinin geliştirilmesi konularını ele aldığı” belirtildi.

Zadeh’in, “iki ülkenin İslam dünyasını ilgilendiren konulardaki ortak tavır ve tutum takınmasının ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın özellikle de dinin kutsallarına hakaret süreci ile mücadeledeki rolünün önemine vurgu yaptığı”; Erbaş’ın ise “İran ile Türkiye arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiği” aktarılırken, açıklamadaki “mezhep” vurgusu dikkat çekti.

Açıklamanın son kısmında, “Görüşmede ayrıca İslam mezheplerini yakınlaştırma, dini merkezler arasında bilim ve araştırmaya dayalı işbirlikleri, Kuran seminerleri, konferansları, dini ilimler ele alınarak ve görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

(İsrafil Balcı)

‘DİYANET’İN GÖREVİ DEĞİL’

Cumhuriyet’e konuşan ilahiyatçı Prof. Dr. İsrafil Balcı, İran’la mezhepsel ayrılıklar olduğunu vurgulayarak, “Ayrılığı gidermenin imkânı yok. Bu bir inanç meselesi. Şiiler, Anadolu’daki İslamı, Sünni İslamı din dışı kabul ederler. Sünniler ile Şiilerin birleşebilmesi Şii inanç açısından mümkün değil” dedi.

Diyanet’in laik Cumhuriyet içindeki konumuna ve görevlerine de işaret eden Balcı, “Dahası, Diyanet’in böyle bir görevi yok. Böyle bir girişim varsa, sonuç getirmeyeceği de açık ve net şekilde ortada. Bunun arkasında başka şeyler ararım. İran Türkiye’deki laik düzen içinde kurumsal varlık olan Diyanet’i de kabul etmezler” diye konuştu.