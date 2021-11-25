MGK, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşecek.

Toplantıda terör örgütü PKK'nin kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantıda Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ’daki durumun da görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda alınan kararlar yazılı açıklama ile duyurulacak.