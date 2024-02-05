MHP 100 maddelik seçim beyannamesini açıkladı
Yerel seçimlere sayılı günler kala MHP seçim beyannamesini açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ''Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur. İkincisi üretken belediyecilik vizyonumuzdur. Üçüncüsü ise afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirlerdir'' dedi.
31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) seçim beyannamesini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Partisinin 3 ana
temadan oluşan 9 ilke çerçevesinden 100 maddelik seçim beyannamesini duyurdu.
3 ANA TEMA
Durmaz, ''Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni
tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur. İkinci ana temamız, üretken
belediyecilik vizyonumuzdur. Üçüncü ana temamız ise afet ve krizlere hazırlıklı,
çevre dostu güçlü şehirlerdir'' diye konuştu.
‘ÜRETKEN BELEDİYECİLİK’
Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Önceliğimiz Türkiye Yüzyılı'nı milli menfaat öncülüğünde
inşa edilen çağda adil bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklamaktır. Asrı Türk
asrı yapacak yolun güçlü merkez güçlü yerel yönetim anlayışından geçtiği
tartışmasızdır. Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve
Türkiye'nin bekası konusudur.
MHP, aile kurumu başta olmak üzere milli değerlerimizin
saldırı altında olduğuna dikkat çekmektedir. Toplumlar cinsiyetsizleştirilmek
istenmektedir. Aile basit bir konuma indirgenmek istenmektedir. Yerel
yönetimlerin temel hedeflerinin başında aile yer almalıdır.
İkinci ana temamız üretken belediyecilik vizyonumuzdur.
Herhangi bir vatandaşımıza ayrımcılık uygulanması kabul edilemez. Üretken
belediyecilik anlayışımız yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi temeli
üzerine inşa edilmiştir.
3 ana temamızdan sonra 9 ilkeye yer verilecek olup bu
ilkeler içerisinde yer alan 100 maddeden belli başlı örnekleri paylaşacağız.
Birinci ilke, üretken belediyecilik ve yerel ekonomi... Belediye hizmetlerinde
tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Şehrin ihtiyaçları
doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız. İki, üretken belediyecilik
ve dirençli şehirler... Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak hazırlayacağız. Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun
yatay mimariyi destekleyeceğiz.
Üretken belediyecilik ve kadın, aile ve çocuk... Kadınların
iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanları sağlayacağız. Hem çalışan
hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız.
Çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturacağız.
Üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar... Tüm
şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin
yükseltilmesini sağlayacağız. Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını
artıracağız.
Üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji...
Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacağız. İklim
kriziyle mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız. Üretken
belediyecilik ve akıllı, dijital şehirler... Şehirlerdeki yatırımların blok
zincir yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını
destekleyeceğiz.
Üretken belediyecilik ve güvenli yaşanabilir şehirler... Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz. Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek önleyici bir tedbir sağlayacağız. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak. Üretken belediyecilik ve sosyal destekler... Aile bütünlüğünü korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız.''
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