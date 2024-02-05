MHP 100 maddelik seçim beyannamesini açıkladı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:01

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim beyannamesini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Partisinin 3 ana temadan oluşan 9 ilke çerçevesinden 100 maddelik seçim beyannamesini duyurdu.

3 ANA TEMA

Durmaz, ''Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur. İkinci ana temamız, üretken belediyecilik vizyonumuzdur. Üçüncü ana temamız ise afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirlerdir'' diye konuştu.

‘ÜRETKEN BELEDİYECİLİK’

Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Önceliğimiz Türkiye Yüzyılı'nı milli menfaat öncülüğünde inşa edilen çağda adil bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklamaktır. Asrı Türk asrı yapacak yolun güçlü merkez güçlü yerel yönetim anlayışından geçtiği tartışmasızdır. Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur.

MHP, aile kurumu başta olmak üzere milli değerlerimizin saldırı altında olduğuna dikkat çekmektedir. Toplumlar cinsiyetsizleştirilmek istenmektedir. Aile basit bir konuma indirgenmek istenmektedir. Yerel yönetimlerin temel hedeflerinin başında aile yer almalıdır.

İkinci ana temamız üretken belediyecilik vizyonumuzdur. Herhangi bir vatandaşımıza ayrımcılık uygulanması kabul edilemez. Üretken belediyecilik anlayışımız yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir.

3 ana temamızdan sonra 9 ilkeye yer verilecek olup bu ilkeler içerisinde yer alan 100 maddeden belli başlı örnekleri paylaşacağız. Birinci ilke, üretken belediyecilik ve yerel ekonomi... Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız. İki, üretken belediyecilik ve dirençli şehirler... Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağız. Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun yatay mimariyi destekleyeceğiz.

Üretken belediyecilik ve kadın, aile ve çocuk... Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanları sağlayacağız. Hem çalışan hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız. Çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturacağız.

Üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar... Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız. Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız.

Üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji... Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacağız. İklim kriziyle mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız. Üretken belediyecilik ve akıllı, dijital şehirler... Şehirlerdeki yatırımların blok zincir yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz.

Üretken belediyecilik ve güvenli yaşanabilir şehirler... Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz. Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek önleyici bir tedbir sağlayacağız. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak. Üretken belediyecilik ve sosyal destekler... Aile bütünlüğünü korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız.''