MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:25

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:25

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

İsimleri açıklanan adaylar şöyle: