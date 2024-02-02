MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)31 Mart 2024 yerel seçimleri için 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:25
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

İsimleri açıklanan adaylar şöyle:


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