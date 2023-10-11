MHP'li eski başkan 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
MHP eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Bayram, 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nail Bayram’ın cenazesi bugün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.
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