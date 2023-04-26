MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Adana milletvekili adayları kim? MHP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Adana milletvekili adayları tam listesi...
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUHARREM VARLI
AYŞE SİBEL ERSOY
MUSTAFA İZGİOĞLU
FİRDEVS CİNGÖZLER
ALEV ATAŞ
UĞUR ÖZTÜRK
BÜNYAMİN AVCI
YUSUF BAŞ
ADEM GÜNDOĞAN
AHMET REHA YERLEŞEN
ZEKERİYA SİVEREKLİ
HAKAN UYKIZ
ATİLLA DUYGUN
MAHMUT TÜLEK
TUFAN BİLEN
Resmi İlanlar
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