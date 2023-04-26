MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:30
MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Adana milletvekili adayları kim? MHP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Adana milletvekili adayları tam listesi...

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHARREM VARLI

AYŞE SİBEL ERSOY

MUSTAFA İZGİOĞLU

FİRDEVS CİNGÖZLER

ALEV ATAŞ

UĞUR ÖZTÜRK

BÜNYAMİN AVCI

YUSUF BAŞ

ADEM GÜNDOĞAN

AHMET REHA YERLEŞEN

ZEKERİYA SİVEREKLİ

HAKAN UYKIZ

ATİLLA DUYGUN

MAHMUT TÜLEK

TUFAN BİLEN


MHP mhp milletvekili adayları mhp milletvekili mhp adana milletvekili adayları

İlgili Haberler

MHP'de anket korkusu... 'Manipülasyon' olduğunu öne sürdü

MHP'de anket korkusu... 'Manipülasyon' olduğunu öne sürdü
MHP'nin Kastamonu mitingi öncesi 'Sinan Ateş' pankartı gerginliği

MHP'nin Kastamonu mitingi öncesi 'Sinan Ateş' pankartı gerginliği
Bursa 2. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP Ankara milletvekili adayları...

Bursa 2. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP Ankara milletvekili adayları...

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler