MHP Adana milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adana milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Adana milletvekili adayları kim? MHP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Adana milletvekili adayları tam listesi...

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHARREM VARLI

AYŞE SİBEL ERSOY

MUSTAFA İZGİOĞLU

FİRDEVS CİNGÖZLER

ALEV ATAŞ

UĞUR ÖZTÜRK

BÜNYAMİN AVCI

YUSUF BAŞ

ADEM GÜNDOĞAN

AHMET REHA YERLEŞEN

ZEKERİYA SİVEREKLİ

HAKAN UYKIZ

ATİLLA DUYGUN

MAHMUT TÜLEK

TUFAN BİLEN