MHP Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:32

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:32

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Adıyaman milletvekili adayları kim? MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...

MHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL GÜMÜŞ

FEVZİ ÖZTÜRK

AHMET BİLGİÇ

ASİYE BULUNDU

SIRAÇ ASLAN