MHP Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Adıyaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Adıyaman milletvekili adayları kim? MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...
MHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMAİL GÜMÜŞ
FEVZİ ÖZTÜRK
AHMET BİLGİÇ
ASİYE BULUNDU
SIRAÇ ASLAN
Resmi İlanlar
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