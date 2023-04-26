MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Afyonkarahisar milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:38
MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

MHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET TAYTAK

YÜCEL GENÇ

MEHMET EMRE DEMİRAL

MEHMET HAKAN ÇOLPAN

İSMAİL AYDOĞUŞ

MUSTAFA GÜLLÜ


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