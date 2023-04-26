MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Afyonkarahisar milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...
MHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET TAYTAK
YÜCEL GENÇ
MEHMET EMRE DEMİRAL
MEHMET HAKAN ÇOLPAN
İSMAİL AYDOĞUŞ
MUSTAFA GÜLLÜ
Resmi İlanlar
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