MHP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Ağrı milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:40
MHP Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Ağrı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Ağrı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Ağrı milletvekili adayları kim? MHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Ağrı milletvekili adayları tam listesi...

MHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SALİH EMİR MUTLUER

YASİN ÖZYALÇIN

KAHRAMAN HANBABA

İBRAHİM ARPACI


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