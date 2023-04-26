MHP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Aksaray milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Aksaray milletvekili adayları kim? MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi...
MHP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RAMAZAN KAŞLI
MUSTAFA ZAVLAK
ÇİĞDEM ER
FATİH DOĞAN
Resmi İlanlar
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