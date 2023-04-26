MHP Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Aksaray milletvekili adayları kim? MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Aksaray milletvekili adayları tam listesi...

MHP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RAMAZAN KAŞLI

MUSTAFA ZAVLAK

ÇİĞDEM ER

FATİH DOĞAN