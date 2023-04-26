MHP Van milletvekili adayları kim? 2023 MHP Van milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Van milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Van milletvekili adayları kim? 2023 MHP Van milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Van milletvekili adayları kim? MHP Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Van milletvekili adayları tam listesi...
MHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YAHYA CANCAN
AYHAN KAHRAMAN
FATİH ŞAHİN
ABDULSELAM ARVAS
SUNULLAH KELEŞ
ABDULHAKAN ÜÇDAL
ABDULAZİZ GÜLBAY
SERPİL TAŞKIRAN
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