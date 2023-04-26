MHP Van milletvekili adayları kim? 2023 MHP Van milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:24

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:24

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Van milletvekili adayları kim? MHP Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Van milletvekili adayları tam listesi...

MHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAHYA CANCAN

AYHAN KAHRAMAN

FATİH ŞAHİN

ABDULSELAM ARVAS

SUNULLAH KELEŞ

ABDULHAKAN ÜÇDAL

ABDULAZİZ GÜLBAY

SERPİL TAŞKIRAN