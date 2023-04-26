MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Şanlıurfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...
MHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İBRAHİM ÖZYAVUZ
HALİL BAKIŞ
HALİT YILDIZ
OSMAN MUTLU
MEHMET ARPACİ
MAHMUT POLAT
KEMAL GÜNEŞ
HAVVA BİRSEN DEGER
İSMAİL AKÇAKAYA
MUSTAFAAYĞIRCI
ALİ KURT
AHMET ERGÜN
HASAN KORUK
HAKKI KAYA
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında