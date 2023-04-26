MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Şanlıurfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:21
MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...

MHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ÖZYAVUZ

HALİL BAKIŞ

HALİT YILDIZ

OSMAN MUTLU

MEHMET ARPACİ

MAHMUT POLAT

KEMAL GÜNEŞ

HAVVA BİRSEN DEGER

İSMAİL AKÇAKAYA

MUSTAFAAYĞIRCI

ALİ KURT

AHMET ERGÜN

HASAN KORUK

HAKKI KAYA


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