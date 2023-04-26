MHP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Sinop milletvekili adayları kim? MHP Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Sinop milletvekili adayları tam listesi...

MHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

HASAN ATAMAN