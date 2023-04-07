MHP Ankara 1. sıra Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya kimdir? Mevlüt Karakaya kaç yaşında?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:40

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:40

Mevlüt Karakaya, MHP'den Ankara 1. sıra Milletvekili Adayı olmasıyla gündem oldu. Mevlüt Karakaya'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MEVLÜT KARAKAYA KİMDİR?

Mevlüt Karakaya, 15 Ağustos 1963'te Adana'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında yüksek lisans, 1992 yılında doktarasını tamamladı. 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 1999 ile 2003 yılları arasında görev yaptı. Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde Muhasebe-Finansman ve Bankacılık konularında dersler verdi. Üniversite Senatosu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari ve akademik görevlerde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Karakaya seçimi Melih Gökçek ve Mansur Yavaş'ın ardından üçüncü sırada tamamladı. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi ve akabinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı.

Mevlüt Karakaya, TBMM 25.ve 26. dönem Adana, 27. dönem Ankara milletvekilidir.

ÖZEL YAŞAMI

Mevlüt Karakaya, evli ve bir çocuk babasıdır.



