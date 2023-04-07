MHP Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı Özlem Balcı kimdir? Özlem Balcı kaç yaşında?
Özlem Balcı, MHP Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı oldu. Peki, MHP Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı Özlem Balcı kimdir? Özlem Balcı kaç yaşında?
Oyuncu Özlem Balcı, MHP'den Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı olmasıyla gündem oldu. Özlem Balcı'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ÖZLEM BALCI KİMDİR?
Özlem Balcı, 25 Mart 1984'te Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de tamamladı. Çalışmaya öğrenciyken başladı. Lise'de yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı. Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi. Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.
Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. 2006 yılında Arka Sokakalr dizisinde Makbule karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında Doktorlar dizisinde "Aslı" karakterini canlandırdı.
2016 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracağı duyuruldu.
ÖZLEM BALCI'NIN FİLMOGRAFİSİ
Televizyon
Arka Sokaklar, Makbule, 2008
Doktorlar, Aslı, 2007-2008
Annem, İstanbul, 2007
Dudaktan Kalbe, İnci, 2007-2008
Hepsi1, Özlem, 2007
Akasya Durağı, Işıl, 2009
Ece, Yelda Hemşire, Figen, 2008
Yalancı Romantik, Ürolog, 2008
Yol Arkadaşım, Yasemin, 2008-2009
Zülfikar, Müge, 2008
İpsiz Recep, Behiye, 2008
Ah Kalbim, Asu, 2009
Unutulmaz, Dicle, 2009-2010
Umut Yolcuları, Deniz, 2010
Canan, Elif Öğretmen, 2011
Siya Mem-u Zin, Helin, 2012
Seksenler, Yıldız, 2013-2017, 2019-2022
Ev Yapımı, Kendisi, 2020
TV Filmi
Zengin ve Yoksul, Gülizar, 2014
Sinema
Süper Ajan K9, Spiker, 2008
Ateşin Düştüğü Yer, Asiye, 2012
Merdiven Baba, 2015
Reis, Emine Erdoğan, 2016
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