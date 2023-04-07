MHP Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı Özlem Balcı kimdir? Özlem Balcı kaç yaşında?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:34

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:34

Oyuncu Özlem Balcı, MHP'den Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı olmasıyla gündem oldu. Özlem Balcı'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Özlem Balcı, 25 Mart 1984'te Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de tamamladı. Çalışmaya öğrenciyken başladı. Lise'de yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı. Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi. Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. 2006 yılında Arka Sokakalr dizisinde Makbule karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında Doktorlar dizisinde "Aslı" karakterini canlandırdı.

2016 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracağı duyuruldu.

ÖZLEM BALCI'NIN FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

Arka Sokaklar, Makbule, 2008

Doktorlar, Aslı, 2007-2008

Annem, İstanbul, 2007

Dudaktan Kalbe, İnci, 2007-2008

Hepsi1, Özlem, 2007

Akasya Durağı, Işıl, 2009

Ece, Yelda Hemşire, Figen, 2008

Yalancı Romantik, Ürolog, 2008

Yol Arkadaşım, Yasemin, 2008-2009

Zülfikar, Müge, 2008

İpsiz Recep, Behiye, 2008

Ah Kalbim, Asu, 2009

Unutulmaz, Dicle, 2009-2010

Umut Yolcuları, Deniz, 2010

Canan, Elif Öğretmen, 2011

Siya Mem-u Zin, Helin, 2012

Seksenler, Yıldız, 2013-2017, 2019-2022

Ev Yapımı, Kendisi, 2020

TV Filmi

Zengin ve Yoksul, Gülizar, 2014

Sinema

Süper Ajan K9, Spiker, 2008

Ateşin Düştüğü Yer, Asiye, 2012

Merdiven Baba, 2015

Reis, Emine Erdoğan, 2016