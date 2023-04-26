MHP Ankara milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Ankara 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Ankara milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Ankara 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Ankara milletvekili adayları kim? MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi...
MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEVLÜT KARAKAYA
ÖNDER KAHVECİ
EYYÜP YILDIZ
İBRAHİM ÇİFTÇİ
OĞUZ YILMAZ
LEVENT ÇAĞLANCI
ŞENİZ SEZGİN
YİĞİT YILMAZ
SULTAN POLAT
FUNDA GÜLERER
MURAT KARAKURT
AHMET KARAGÖZ
ADNAN YİRİK
MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SADİR DURMAZ
ÖZGÜR BAYRAKTAR
NEVİN TAŞLIÇAY
AHMET SELİM YURDAKUL
CENGİZ ŞAHİN
TARKAN TOPER
EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
İLKAY UYAR KABA
ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
YUSUF TANIK
LEVENT UĞURLU
MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YAŞAR YILDIRIM
ERKAN HABERAL
SEÇKİN ODABAŞI
FATİH ÇETİNKAYA
ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
HAYRİYE AYDIN
ERDİNÇ ÖLMEZ
YAŞAR YUKARIKIR
BAHRİ BATUHAN KURBAN
HÜSEYİN YILMAZ
UĞUR SADIK
ÖZNUR ÖZEN
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