MHP Ankara milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:45

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:45

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Ankara 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Ankara milletvekili adayları kim? MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Ankara milletvekili adayları tam listesi...

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT KARAKAYA

ÖNDER KAHVECİ

EYYÜP YILDIZ

İBRAHİM ÇİFTÇİ

OĞUZ YILMAZ

LEVENT ÇAĞLANCI

ŞENİZ SEZGİN

YİĞİT YILMAZ

SULTAN POLAT

FUNDA GÜLERER

MURAT KARAKURT

AHMET KARAGÖZ

ADNAN YİRİK

MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADİR DURMAZ

ÖZGÜR BAYRAKTAR

NEVİN TAŞLIÇAY

AHMET SELİM YURDAKUL

CENGİZ ŞAHİN

TARKAN TOPER

EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

İLKAY UYAR KABA

ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

YUSUF TANIK

LEVENT UĞURLU

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YILDIRIM

ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

UĞUR SADIK

ÖZNUR ÖZEN