MHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Antalya milletvekili adayları kim? MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi...
MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ABDURRAHMAN BAŞKAN
HİLMİ DURGUN
MUSTAFA AKSOY
YUSUF KELLELİ
FERHAT SARIBEK
İLKNUR FİDAN
OĞUZHAN ÇELİK
YAVUZ ÇAĞLAR
SERKAN ÖZTÜRK
ALİ ÇETİN
HAYATİ PEKER
ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
İDRİS ÖZCAN
AHMET ALİ COŞKUN
MEHMET ALİ YALÇIN
MUSTAFA DORUATLI
KUTLUHAN TOZOĞLU
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