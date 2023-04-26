MHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:52
MHP Antalya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Antalya milletvekili adayları kim? MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Antalya milletvekili adayları tam listesi...

MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ABDURRAHMAN BAŞKAN

HİLMİ DURGUN

MUSTAFA AKSOY

YUSUF KELLELİ

FERHAT SARIBEK

İLKNUR FİDAN

OĞUZHAN ÇELİK

YAVUZ ÇAĞLAR

SERKAN ÖZTÜRK

ALİ ÇETİN

HAYATİ PEKER

ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

İDRİS ÖZCAN

AHMET ALİ COŞKUN

MEHMET ALİ YALÇIN

MUSTAFA DORUATLI

KUTLUHAN TOZOĞLU


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