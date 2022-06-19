MHP Ardeşen İlçe Başkanı Cemil Bayrak'tan AKP'li belediyeye tepki: 'Poz vermeyi bırakın, icraat yapın'

19 Haziran 2022 Pazar, 19:28

Ardeşenli taksiciler Rize-Artvin Havalimanı'ndan yolcu alamadıkları gerekçesiyle önceki gün AKP'li Ardeşen Belediyesi önünde kontak kapatma eylemi yapmış; AKP'li Belediye Başkanı Avni Kahyaoğlu, "Bu yaptığınız eylem doğru bir eylem değil. Bu işi siyasiler çözer, yolu trafiğe açın” diyerek taksicilere tepki göstermişti. Bir taksici de Kahyaoğlu’na, "Oy zamanı geldi mi bizim kapımızı çalıyorsunuz. Ben oturttum seni oraya, sen de benim hakkımı savunacaksın” diyerek karşılık vermişti.

"ARTIK POZ VERMEYİ, RESİM ÇEKMEYİ BIRAKIN, İCRAAT YAPIN"

MHP Ardeşen İlçe Başkanı Cemil Bayrak, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, Ardeşen’in AKP iktidarı döneminde çözülmeyen sorunlarına dikkat çekerek, Ardeşenli siyasetçi ve bürokratlara hitaben, “Ardeşenli bunu hak etmiyor. Artık poz vermeyi, resim çekmeyi bırakın, icraat yapın, Ardeşen’imize sahip çıkın. Bölgemizde çok fazla sorun var, bunları görün artık" dedi.

Kontak kapatma eylemi yapan Ardeşenli taksicilere destek veren Cemil Bayrak, paylaşımında şunları kaydetti: