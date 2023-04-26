MHP Aydın milletvekili adayları kim? 2023 MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Aydın milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Aydın milletvekili adayları kim? 2023 MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Aydın milletvekili adayları kim? MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi...
MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DENİZ DEPBOYLU
BURAK PEHLİVAN
YUSUF KEREMİT
BURHAN UÇAŞ
ETEM YEŞİLYURT
ÇETİN DURMAZ
OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
CENGİZ ATASEVEN
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