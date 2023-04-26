MHP Aydın milletvekili adayları kim? 2023 MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:54

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:54

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Aydın milletvekili adayları kim? MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Aydın milletvekili adayları tam listesi...

MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DENİZ DEPBOYLU

BURAK PEHLİVAN

YUSUF KEREMİT

BURHAN UÇAŞ

ETEM YEŞİLYURT

ÇETİN DURMAZ

OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

CENGİZ ATASEVEN