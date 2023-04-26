MHP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Amasya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:41
MHP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Amasya milletvekili adayları kim? MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi...

MHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET SARI

MUSTAFA GÜÇYETMEZ

MURAT SUŞEHİRLİ


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