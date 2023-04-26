MHP Amasya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:41

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:41

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Amasya milletvekili adayları kim? MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Amasya milletvekili adayları tam listesi...

MHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET SARI

MUSTAFA GÜÇYETMEZ

MURAT SUŞEHİRLİ