MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:56
MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EKREM GÖKAY YÜKSEL

HARUN ALGÜL

CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

ABDULLAH SARBAY

İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

NİHAT GEZERGİÇ

AYTEN SAK

ÖZKAN ÖZTÜRK

CEM KIVILCIM


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