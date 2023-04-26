MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Balıkesir milletvekili adayları kim? MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...
MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EKREM GÖKAY YÜKSEL
HARUN ALGÜL
CEM ÖZIŞIKLIOĞLU
ABDULLAH SARBAY
İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU
NİHAT GEZERGİÇ
AYTEN SAK
ÖZKAN ÖZTÜRK
CEM KIVILCIM
Resmi İlanlar
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