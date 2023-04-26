MHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Batman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Batman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Batman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:37
MHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Batman milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Batman milletvekili adayları kim? MHP Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Batman milletvekili adayları tam listesi...

MHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RECEP ÇELİKKAYA

TEKİN GÜÇLÜ

HÜSEYİN KAZAK

HAKAN ATALA

ALPEREN ÖZDEMİR


MHP mhp milletvekili adayları mhp milletvekili mhp milletvekilleri

İlgili Haberler

MHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

MHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler