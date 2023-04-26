MHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Batman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Batman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Batman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Batman milletvekili adayları kim? MHP Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Batman milletvekili adayları tam listesi...
MHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RECEP ÇELİKKAYA
TEKİN GÜÇLÜ
HÜSEYİN KAZAK
HAKAN ATALA
ALPEREN ÖZDEMİR
Resmi İlanlar
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