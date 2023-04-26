MHP Batman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Batman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Batman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Batman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Batman milletvekili adayları kim? MHP Batman milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Batman milletvekili adayları tam listesi...

MHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RECEP ÇELİKKAYA

TEKİN GÜÇLÜ

HÜSEYİN KAZAK

HAKAN ATALA

ALPEREN ÖZDEMİR