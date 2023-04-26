MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Yozgat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:26
MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Yozgat milletvekili adayları kim? MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

MHP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ETEM SEDEF

KAZIM ERGÜN

ÜLKÜ YILMAZ

SEZER YOZGAT


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