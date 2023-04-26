MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:26

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:26

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Yozgat milletvekili adayları kim? MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

MHP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ETEM SEDEF

KAZIM ERGÜN

ÜLKÜ YILMAZ

SEZER YOZGAT