MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Yozgat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Yozgat milletvekili adayları kim? MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Yozgat milletvekili adayları tam listesi...
MHP YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İBRAHİM ETEM SEDEF
KAZIM ERGÜN
ÜLKÜ YILMAZ
SEZER YOZGAT
Resmi İlanlar
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