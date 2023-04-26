MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:41

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:41

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Muğla milletvekili adayları kim? MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi...

MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZLEM BALCI

ERTUĞRUL AVCI

MEVLÜT KİRİŞ

ABDULKADİR TEKİN

ŞEVKET TOKUR

HİLMİ BAŞPINAR

NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER