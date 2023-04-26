MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:41
MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Muğla milletvekili adayları kim? MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi...

MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZLEM BALCI

ERTUĞRUL AVCI

MEVLÜT KİRİŞ

ABDULKADİR TEKİN

ŞEVKET TOKUR

HİLMİ BAŞPINAR

NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER


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