MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Muğla milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Muğla milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Muğla milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Muğla milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Muğla milletvekili adayları kim? MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Muğla milletvekili adayları tam listesi...
MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖZLEM BALCI
ERTUĞRUL AVCI
MEVLÜT KİRİŞ
ABDULKADİR TEKİN
ŞEVKET TOKUR
HİLMİ BAŞPINAR
NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER
Resmi İlanlar
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