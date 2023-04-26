MHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Karaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:33
MHP Karaman milletvekili adayları kim? 2023 MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Karaman milletvekili adayları kim? MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Karaman milletvekili adayları tam listesi...

MHP KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MAHMUT ÜNÜVAR

TURAN ŞENER

SOYDAN EVCİ


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