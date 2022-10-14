MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin istifa etti

14 Ekim 2022 Cuma, 17:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Turan Şahin, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Şahin istifasını, "Kıymetli dava arkadaşlarımla birlikte gördüğümüz lüzum üzere aldığımız kararla, bayrağını onurla gururla taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı’ndan bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Milliyetçi-ülkücü hareketin her zaman bir neferi olarak kalacağım. Ülkücü hareket var olsun. Saygılarımla” sözleriyle duyurdu.

