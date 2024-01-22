MHP bu hafta ilk mitingini yapacak: İlk adres Mersin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yerel seçim hazırlıklarına yönelik ilk mitingi 27 Ocak'ta Mersin'de, ikinci mitingi ise 4 Şubat'ta Manisa'da yapacaklarını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:23
MHP bu hafta ilk mitingini yapacak: İlk adres Mersin
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle düzenleyecekleri mitinglere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Partisinin mitinglerinde kullanacağı seçim sloganlarından birisinin'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlendiğini kaydeden Yalçın, "MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışıyla bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir" dedi. 

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, AKP'yle yaptığı seçim anlaşması çerçevesinde Mersin'de Serdar Soydan'ı Mersin'de de mevcut belediye başkanı Cengiz Ergün'ü Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. 


Mersin haberleri Semih Yalçın haberleri cumhur ittifakı haberleri Manisa haberleri serdar soydan haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da mühendisin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar... Eski MHP'li başkanın oğlu olduğu ortaya çıktı!

İstanbul’da mühendisin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar... Eski MHP'li başkanın oğlu olduğu ortaya çıktı!
MHP’li belediyeden seçim öncesi dev satış: Fiyatı 3 kez değiştirildi

MHP’li belediyeden seçim öncesi dev satış: Fiyatı 3 kez değiştirildi

"MHP'yi destekleyeceğiz" demişti! Ümit Özdağ o haberlere ateş püskürdü gazeteciyi azarladı

En Çok Okunan Haberler