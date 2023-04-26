MHP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:09

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Burdur milletvekili adayları kim? MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi...

MHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SERVET OLPAK

ANDAÇ ÖZDEMİR

ESMA ÖZDAŞLI