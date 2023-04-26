MHP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Burdur milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:09
MHP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Burdur milletvekili adayları kim? MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Burdur milletvekili adayları tam listesi...

MHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SERVET OLPAK

ANDAÇ ÖZDEMİR

ESMA ÖZDAŞLI


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