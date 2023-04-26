MHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bolu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:08
MHP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bolu milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bolu milletvekili adayları kim? MHP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bolu milletvekili adayları tam listesi...

MHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMAİL AKGÜL

RAHMİ AKSOY

MUHİTTİN ÖZEL


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