MHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Çorum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Çorum milletvekili adayları kim? MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi...
MHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
VAHİT KAYRICI
AHMET KURTBAŞ
İSMAİL LEK
METE ÇAKI
Resmi İlanlar
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