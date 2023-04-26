MHP Çorum milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:19

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Çorum milletvekili adayları kim? MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Çorum milletvekili adayları tam listesi...

MHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VAHİT KAYRICI

AHMET KURTBAŞ

İSMAİL LEK

METE ÇAKI