MHP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Çankırı milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Çankırı milletvekili adayları kim? MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi...
MHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
PELİN YILIK
İSMAİL ARSLANER
Resmi İlanlar
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