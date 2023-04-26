MHP Çankırı milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:16

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:16

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Çankırı milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Çankırı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Çankırı milletvekili adayları kim? MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Çankırı milletvekili adayları tam listesi...

MHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

PELİN YILIK

İSMAİL ARSLANER