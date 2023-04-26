MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Çanakkale milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:15
MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SITKI KEÇECİ

NAHİT ÖZKAN

HASAN BABADAĞLI

FATİH ŞAHİN


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