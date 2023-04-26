MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Çanakkale milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Çanakkale milletvekili adayları kim? MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...
MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SITKI KEÇECİ
NAHİT ÖZKAN
HASAN BABADAĞLI
FATİH ŞAHİN
Resmi İlanlar
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