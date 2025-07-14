Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'de 'süreç' istifaları: Belediye meclisi üyesi, 'MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim' dedi

MHP'de 'süreç' istifaları: Belediye meclisi üyesi, 'MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim' dedi

14.07.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'de 'süreç' istifaları: Belediye meclisi üyesi, 'MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim' dedi

MHP'de 'süreç' istifalarının yeni adresi Trabzon oldu. Araklı Belediye Meclisi Ahmet Kaplan, "Bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim" diyerek MHP saflarından ayrıldığını duyurdu.

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen ve terör örgütü PKK'nin silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla devam eden süreç, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin teşkilatlarında sarsıntılar yaratmaya devam ediyor. 

Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kaplan, kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

"Aziz Türk Milleti 

Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayım. 

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim. 

“Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider tanrı dağına“

Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim. 

Ne Mutlu Türküm Diyene 

Saygılarımla."

Image

İlgili Konular: #MHP #Araklı #Dem Parti

İlgili Haberler

TKP'den 'AKP-MHP-DEM' açıklamasına çıkış: 'Bileşenlerini iyi tanıyoruz'
TKP'den 'AKP-MHP-DEM' açıklamasına çıkış: 'Bileşenlerini iyi tanıyoruz' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik" sözleri üzerine Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) 'Genişletilmiş Cumhur İttifakı' başlıklı bir açıklama geldi.
MHP'de 'süreç' istifası: 'Artık kimseye verecek bir cevabımız kalmadı'
MHP'de 'süreç' istifası: 'Artık kimseye verecek bir cevabımız kalmadı' MHP Körfez İlçe Teşiklatı eski yöneticilerinden Alptuğ Metin Aldemir, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç üzerine yaptığı sert açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP'li Yıldız'in referansı tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu: 'Hoca doğru söylemiş'
MHP'li Yıldız'in referansı tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu: 'Hoca doğru söylemiş' MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğine" vurgu yaptığı açıklamasında, tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak gösterdi.