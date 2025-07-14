MHP'de 'süreç' istifaları: Belediye meclisi üyesi, 'MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim' dedi

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen ve terör örgütü PKK'nin silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla devam eden süreç, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin teşkilatlarında sarsıntılar yaratmaya devam ediyor.

Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kaplan, kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Aziz Türk Milleti

Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim.

“Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider tanrı dağına“

Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim.

Ne Mutlu Türküm Diyene

Saygılarımla."