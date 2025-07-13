Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'li Yıldız'in referansı tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu: 'Hoca doğru söylemiş'

MHP'li Yıldız'in referansı tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu: 'Hoca doğru söylemiş'

13.07.2025 15:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'li Yıldız'in referansı tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu: 'Hoca doğru söylemiş'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğine" vurgu yaptığı açıklamasında, tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Ahmet Özer Mecliste kurulan Komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş…." dedi.

8 ayı aşkındır cezaevinde tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kaynak gösteren Yıldız, daha sonra tarihten anlatımlar yapmaya şöyle devam etti:  

"Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı. Fiilen 45 devlete hükmetti. Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika Kıtasındaydı. Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır

1.) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler 

2.) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i 

3.) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey 

4.) Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları 

5.) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi. 

6.) Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani"

"Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır" diyen Yıldız, sözlerini "Şimdi kardeşlik zamanı…" mesajıyla tamamladı.

 

İlgili Konular: #Feti Yıldız #ahmet özer

İlgili Haberler

Ahmet Özer'den Cumhuriyet'e açıklamalar: İlacı erken seçim
Ahmet Özer'den Cumhuriyet'e açıklamalar: İlacı erken seçim “Terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen ve Silivri’de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet’e konuştu.
MHP'de 'süreç' istifası: 'Artık kimseye verecek bir cevabımız kalmadı'
MHP'de 'süreç' istifası: 'Artık kimseye verecek bir cevabımız kalmadı' MHP Körfez İlçe Teşiklatı eski yöneticilerinden Alptuğ Metin Aldemir, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç üzerine yaptığı sert açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ahmet Özer'in davası 14 Temmuz'da: Özgür Çelik'ten Silivri çağrısı
Ahmet Özer'in davası 14 Temmuz'da: Özgür Çelik'ten Silivri çağrısı 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması ile tutuklanan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 14 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'ye çağrı yaptı.