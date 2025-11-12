MHP'den iktidara 'Furkan Bölükbaşı' çağrısı: 'Atatürk düşmanlarına yüz vermeyin artık!'

AKP'nin sosyal medyada son dönemde öne çıkan isimlerinden biri olan Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, partiye yakın TürkGün gazetesinde iktidar çevrelerine "Atatürk düşmanlarına yüz vermeyin artık!" başlığıyla seslendiği bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanması kararından memnuniyetini "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bu açık tehdidin ardından yargının harekete geçmesi yerinde ve gerekli bir adım olmuştur" diyerek dile getiren Çiçek, yazının devamındaysa Bölükbaşı'nın Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı açık düşmanlık sergilediği daha önceki paylaşımlarına işaret ederek şu vurguları yaptı:

"Fakat aynı şahsın bugüne kadar Atatürk’e yönelik hakaretleri, iftiraları ve sosyal medya üzerinden yaydığı kin ve nefret söylemleri karşısında herhangi bir adli işlem yapılmamış olması, yargının görevini yerine getirmekteki zafiyeti olarak kamuoyunda tartışma konusu hâline gelmiştir. Bu tür zihniyetlerdeki Atatürk düşmanlığı öylesine baskın hâle gelmiştir ki, nefretleri artık kendi sınırlarını aşarak, kendilerini yakın göstermeye çalıştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dahi “Atatürk’e sahip çıktı” diye tehdit etme noktasına taşımıştır. Sosyal medyada iktidar ve hükümet taraftarı kimliğiyle tanınan bazı isimlerin, geçmişteki sicilleri, iğreti tutumları ve toplumu geren, kin ve nefret pompalayan söylemleri, aslında en büyük zararı bizzat iktidara vermektedir. Kimi “imam”, kimi “trol”, kimi “tarihçi”, kimi “yorumcu”, kimi “yazar” sıfatıyla sosyal medya üzerinden Atatürk’e düşmanlık odaklı yazan ya da konuşan kim varsa, bir bakın: İğrençlik dışında üretebildikleri tek bir şey var mı? Allah düşmanın bile kalitelisini versin…"

"ARTIK TAVİZ VERİLMEMELİ"

Bahçeli'nin danışmanı Çiçek, yazısını şu "uyarı"larla tamamladı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız.” şeklindeki son açıklamasından sonra, bundan böyle Atatürk’e yapılan hakaretler karşısında yargının görevini tavizsiz biçimde yerine getirmesi, iktidar çevresinde bu tür kişilere yüz verenlerin de kendilerine çeki düzen vermesi artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu tür kişilere verilen yüzün, hangi tehdit noktasına kadar varabildiği ortadadır. Artık bu konularda en küçük bir tavize izin vermeyecek bir düzen ve uygulama oluşturulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna ve onun miras bıraktığı makamlarda oturan devlet adamlarına yönelik bu hadsizlik ve saygısızlıkların son bulması, devlet ciddiyetinin ve toplumsal huzurun gereğidir."

BÖLÜKBAŞI'NIN PAYLAŞIMI NEYDİ?

Ö. F. adlı bir sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına yanıt veren Bölükbaşı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."