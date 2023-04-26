MHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:50

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:50

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Düzce milletvekili adayları kim? MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

MHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DEVLET BAHÇELİ

ÜMİT YILMAZ

RÜMEYSAATASEVEN

ÖMER ALBAYRAK