MHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Düzce milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:50
MHP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Düzce milletvekili adayları kim? MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

MHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DEVLET BAHÇELİ

ÜMİT YILMAZ

RÜMEYSAATASEVEN

ÖMER ALBAYRAK


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