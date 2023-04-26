MHP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:49

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Osmaniye milletvekili adayları kim? MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...

MHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DEVLET BAHÇELİ

RUHİ ERSOY

HAKAN HAKKOYMAZ

ALİ FUAT KARDAŞ