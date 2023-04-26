MHP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Osmaniye milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Osmaniye milletvekili adayları kim? MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...
MHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DEVLET BAHÇELİ
RUHİ ERSOY
HAKAN HAKKOYMAZ
ALİ FUAT KARDAŞ
Resmi İlanlar
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