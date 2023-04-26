MHP Rize milletvekili adayları kim? 2023 MHP Rize milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:50

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:50

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Rize milletvekili adayları kim? MHP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Rize milletvekili adayları tam listesi...

MHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RECEP BAKIRCI

REMZİ KUTANOĞLU

YUNUS EMRE ÖZTÜRK