MHP Rize milletvekili adayları kim? 2023 MHP Rize milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Rize milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Rize milletvekili adayları kim? 2023 MHP Rize milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:50
MHP Rize milletvekili adayları kim? 2023 MHP Rize milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Rize milletvekili adayları kim? MHP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Rize milletvekili adayları tam listesi...

MHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RECEP BAKIRCI

REMZİ KUTANOĞLU

YUNUS EMRE ÖZTÜRK


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